Дело экс-замглавы Краснодара Нетребы передано в суд

Уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы передано в Первомайский районный суд. Как следует из данных судебной картотеки, экс-чиновнику инкриминируется мошенничество в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ, санкции которой предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всеволод Нетреба в настоящее время находится под домашним арестом. До поступления на муниципальную службу он проходил службу в пограничном управлении ФСБ, затем возглавлял Пашковский городской округ. В августе 2024 года он был назначен на должность вице-мэра Краснодара, курируя направления внутренней политики и безопасности. Задержание чиновника произошло в апреле 2025 года.

Вячеслав Рыжков