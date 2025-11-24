Под Геленджиком потушили крупный лесной пожар

В Геленджикском лесничестве Краснодарского края ликвидирован лесной пожар на площади около 10 га. Возгорание в районе села Михайловский Перевал началось 24 ноября, первоначально его площадь оценивалась в 0,7 га, сообщили в министерстве природных ресурсов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С начала серии лесных пожаров 23 ноября в крае были зафиксированы также очаги в Абинском и Северском районах площадью 3 и 1 га соответственно, работы по их тушению продолжаются.

Вячеслав Рыжков