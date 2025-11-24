Экс-главбуху Краснодарского авиаучилища отказали в пересмотре дела о растрате

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил приговор бывшим сотрудникам Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени А.К. Серова, осужденным по делу о хищении денежных средств. Следствие установило, что в течение двух лет руководство финансовой службы учреждения оформляло фиктивные выплаты денежного довольствия военнослужащим, в результате чего из кассы было изъято свыше 60 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2024 году главный финансист училища Алексей Имас был приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 900 тыс. руб., его подчиненная Яна Веретнова — к 4 годам условно и штрафу 200 тыс. руб. Апелляционная инстанция ужесточила наказание, назначив Имасу 5 лет лишения свободы с немедленным взятием под стражу, а Веретновой — пятилетний испытательный срок. Кроме того, с осужденных взыскан ущерб в пользу Минобороны России.

Защита настаивала на отсутствии доказательств вины и добивалась пересмотра дела, однако кассационная инстанция не усмотрела оснований для изменения приговора и оставила предыдущие решения без изменения.

Вячеслав Рыжков