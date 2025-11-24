СМИ: депутат Госдумы от Кубани Вороновский отказался от мандата

Депутат Госдумы от Краснодарского края Анатолий Вороновский, в отношении которого расследуется уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, подал заявление о досрочном сложении полномочий. Как сообщает РБК со ссылкой на источник в нижней палате парламента, решение последовало после того, как 11 ноября Госдума согласовала лишение его депутатской неприкосновенности по представлению прокуратуры.

По данным следствия, предметом расследования являются предполагаемые имущественные преимущества, которые Вороновский мог получить в период работы заместителем губернатора Краснодарского края, где в 2017–2020 годах курировал дорожное строительство. Сумма выгод оценивается в 25 млн руб. В их числе, как утверждается, квартиры в Сочи и Краснодаре, оформленные на близких родственников депутата, а также благоустройство его частного домовладения в Усть-Лабинском районе за счет коммерческой организации.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ, предусматривающей наказание за получение взятки в особо крупном размере.

Вячеслав Рыжков