Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Стоимость строительства обхода Адлера увеличилась до 127,9 млрд рублей

Стоимость проекта обхода Адлера увеличилась до 127,9 млрд руб. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу госкомпании «Автодор».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2023 году на Форуме дорожных инициатив в Сочи председатель правления компании Вячеслав Петушенко называл оценку в 73,5 млрд руб. Рост стоимости составил порядка 74%.

По данным источника, 17 ноября 2025 года «Автодор» получил положительное заключение Главгосэкспертизы России на третий и финальный этап проекта. Тоннелепроходческие комплексы готовятся к монтажу в селе Высокое Адлерского района.

Обход Адлера является частью строительства новой магистрали «Джубга — Сочи», которая должна стать альтернативой действующей федеральной трассе А-147. Поручение подготовить схему финансирования и обеспечить проектирование новой трассы с 2024 года Президент России Владимир Путин дал в послании Федеральному собранию в феврале 2024 года. Протяженность будущей дороги составит около 130 км, а предполагаемый прирост ВВП от ее реализации, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, оценивается в 2,2 трлн руб.

Ввод обхода Адлера в эксплуатацию планируется в 2027 году. Начало реализации третьего этапа ожидается во второй половине 2026 года.

Анна Гречко

Новости компаний Все