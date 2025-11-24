Стоимость строительства обхода Адлера увеличилась до 127,9 млрд рублей

Стоимость проекта обхода Адлера увеличилась до 127,9 млрд руб. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу госкомпании «Автодор».

В 2023 году на Форуме дорожных инициатив в Сочи председатель правления компании Вячеслав Петушенко называл оценку в 73,5 млрд руб. Рост стоимости составил порядка 74%.

По данным источника, 17 ноября 2025 года «Автодор» получил положительное заключение Главгосэкспертизы России на третий и финальный этап проекта. Тоннелепроходческие комплексы готовятся к монтажу в селе Высокое Адлерского района.

Обход Адлера является частью строительства новой магистрали «Джубга — Сочи», которая должна стать альтернативой действующей федеральной трассе А-147. Поручение подготовить схему финансирования и обеспечить проектирование новой трассы с 2024 года Президент России Владимир Путин дал в послании Федеральному собранию в феврале 2024 года. Протяженность будущей дороги составит около 130 км, а предполагаемый прирост ВВП от ее реализации, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, оценивается в 2,2 трлн руб.

Ввод обхода Адлера в эксплуатацию планируется в 2027 году. Начало реализации третьего этапа ожидается во второй половине 2026 года.

Анна Гречко