Суд в Крыму постановил взыскать с Украины 5,3 млрд рублей за блокады

Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил иски местных компаний о взыскании с Украины более 5,3 млрд руб. ущерба от водной и энергетической блокад. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель государственного совета региона Владимир Константинов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Госсовет Республики Крым создал условия для получения компенсаций гражданами и предприятиями за ущерб от блокад. Иски физических и юридических лиц теперь можно подавать в частном порядке по типовой форме. Сейчас арбитражный суд принял 12 положительных решений по заявлениям крымских компаний.

«Уверен, после окончания СВО, в рамках подсчета ущерба сторонами конфликта, результаты нашего общего труда будут крайне востребованы», — заявил Владимир Константинов.

Елизавета Ершова