В Севастополе пострадавшим от атак ВСУ выплатили около 100 млн рублей

Пострадавшие в результате обстрелов Севастополя со стороны Украины получили в общей сложности порядка 100 млн руб. компенсаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент финансов региона.

С 2023 года выплаты ведутся за счет средств резервного фонда правительства Севастополя. По данным ведомства, общий объем перечислений составил 97,3 млн руб, включая 6,5 млн руб, выделенные в 2025 году по состоянию на 1 ноября. Выплаты направляются как на возмещение материального ущерба, так и пострадавшим гражданам и семьям погибших.

Севастополь продолжает регулярно подвергаться атакам, преимущественно с использованием беспилотных летательных аппаратов и морских дронов. Ранее применялись также фугасные и кассетные ракеты. С 2023 года повреждены жилые здания и иной объектный фонд, имеются погибшие и раненые.

Как пишет ТАСС, Наиболее тяжелые последствия зафиксированы 23 июня 2024 года, когда город атаковали тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате удара пострадали более 150 человек, погибли четверо. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт.

