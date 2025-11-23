Главные новости за неделю 17–23 ноября. Ростов-на-Дону и область

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону огласил приговор бывшему заместителю губернатора — министру транспорта Ростовской области Виталию Кушнареву. Он признан виновным в получении взятки и хранении оружия (ч.6 ст.290; ч.1 ст.222 УК РФ). Экс-чиновнику назначили 13 лет колонии режима. Кроме того, согласно решению суда, Виталий Кушнарев выплатит в пользу государства штраф 475 млн руб.

Министр транспорта России Андрей Никитин опроверг информацию о том, что аэропорт Платов в Ростове-на-Дону может возобновить работу в ближайшее время.

В Ростовской областной клинической больнице (РОКБ) в Ростове-на-Дону проверили ситуации с очередями и электронной записью. Министерством начата всесторонняя внеплановая проверка фактов, указанных в публикациях. По ее итогам будут приняты системные решения.

Бывший глава Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко выступил с показаниями в суде по делу о коррупции в судебной системе Ростовской области. На допросе он заявил, что не передавал взятку председателю Ростовского облсуда Елене Золотаревой, а лишь инсценировал это действие, чтобы выяснить, ведется ли за ней слежка.

По состоянию на 1 октября 2025 года жители Ростовской области хранили на счетах и вкладах более 1,2 трлн рублей. Этот показать на 14,2% превысил прошлогодний, сообщили в региональном Отделении Банка России.

В 2024 году расходы государственных структур, а также крупных и средних организаций на повышение кибербезопасности в Ростовской области увеличились на 90% до 1,8 млрд руб.

В Ростове-на-Дону не смогли определить подрядчика для ремонта ливневой канализации. Причиной отказа в проведении конкурса стало недостаточное количество участников – всего была подана одна заявка.

Прокуратура Ростовской области предложила установить паспортный контроль при покупке топлива. Ограничения планируют ввести на автозаправочных станциях (АЗС) с круглосуточной работой.

Государственная финансовая экспертиза по уголовным делам в отношении руководства ООО «10-ГПЗ» («Десятый подшипниковый завод») в Ростове-на-Дону установила, что сумма ущерба при выполнении гособоронзаказа предприятием составила 2,2 млрд руб. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК России (мошенничество) и ч.2 ст.292 УК России (служебный подлог).

В ближайшие три-четыре года Ростовская область закупит для муниципалитетов порядка 1 тыс. автобусов белорусского завода МАЗ. Обсуждается закупка в следующем году 30 электробусов и семи зарядных станций для Ростова-на-Дону.

Ретейлер «Магнит» введет в эксплуатацию новый распределительный центр в Ростовской области в июле 2026 года, инвестировав в проект около 7 млрд руб. строительство объекта ведется в Ленинском сельском поселении Аксайского муниципального района по модели build-to-rent, его площадь составит почти 47 тыс. кв. м.