ВТБ: к концу 2025 года доллар может стабилизироваться до 82 рублей

К концу 2025 года курс рубля стабилизируется на уровне около 82 руб./$, рост ВВП России составит 1,2%, а инфляция — 6,8%. Кроме этого, ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 16,5%. До конца года ее уровень может сохраниться в диапазоне 16–16,5%. В 2026 году ожидается дальнейшее снижение до 13%. Такой прогноз по ставке, инфляции и курсу рубля дали эксперты ВТБ Мои Инвестиции на инвестиционном форуме «Россия зовет! Краснодар».



«Мы находимся в цикле снижения ключевой ставки, который, по нашей оценке, продолжится в 2026 год. Это, как правило, позитивно для роста стоимости финансовых активов. Сейчас можно зафиксировать высокие доходности по облигациям и сформировать диверсифицированный портфель с прицелом на 2026 год»,— отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов.

Управляющий директор управления инвестиционного консультирования ВТБ Мои Инвестиции Артем Маркин отметил, что к концу 2027 года ожидаемая доходность от приобретения долгосрочных государственных облигаций может стать вдвое выше, чем от депозитов в банке.

«Если размещать деньги не на 3-6 месяцев, а на 1,5-2 года, депозит даст около 9–11% годовых. А по длинным облигациям можно зафиксировать 14-15% на горизонте 5,5–16 лет. На таком цикле доходность становится выше, чем по вкладам. Это один из самых интересных инструментов сейчас»,— отметил он.

К этому инвестиционный стратег брокера ВТБ Алексей Корнилов добавил, что долгосрочные облигации федерального займа (ОФЗ) особенно подвержены влиянию снижения ключевой ставки и предоставляют возможность для получения прибыли от изменения рыночных прогнозов. По его мнению, инструменты, такие как фонды денежного рынка, также сохраняют свою актуальность. При доходности 16,5% и инфляции около 7% наблюдается почти двузначная реальная доходность, что нет в других странах.