В ростовской больнице прошли проверки после жалобы депутата Госдумы

В Ростовской областной клинической больнице (РОКБ) в Ростове-на-Дону проверили ситуации с очередями и электронной записью. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Ростовской области Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Ростовской области

Медучреждение посетили заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская и исполняющие обязанности министра здравоохранения региона Наири Варданян.

«Подтверждены факты, указанные в публикациях: наличие очередей и проблемы с электронной записью на прием к врачам», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что депутат Государственной Думы Татьяна Буцкая написала обращение к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко из-за очередей в областной клинической больнице Ростова-на-Дону.

С начала года консультативной поликлиникой РОКБ осуществлено более 215 тыс. посещений. По данным министерства, объемы превышают возможности действующей «организационной модели», поэтому учреждению необходима оперативная модернизация процессов. Чиновники приняли решение о корректировке организации работы поликлиники. В больнице организуют работу дежурного администратора, разгрузить регистратуру и упорядочить поток пациентов. Начата техническая проработка изменений, направленных на упрощение электронной записи.

«Будем выстраивать единый «безбарьерный» маршрут пациентов, направляемых на консультацию в областную больницу. Министерством начата всесторонняя внеплановая проверка фактов, указанных в публикациях. По ее итогам будут приняты системные решения», — подытожили в сообщении министерства.

Константин Соловьев