Взятка с пистолетом

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 13 годам колонии и 475 млн руб. штрафа бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Экс-чиновник был признан виновным в получении взятки от предпринимателя за приемку проведенных им работ, а также в незаконном хранении оружия. Защита осужденного примет решение об обжаловании судебного решения после того, как ознакомится с его полным текстом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокаты Виталия Кушнарева не рассчитывали на оправдательный приговор, но просили суд смягчить обвинение

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону огласил приговор по делу бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Он признан виновным в получении взятки и хранении оружия (ч. 6 ст. 290; ч. 1 ст. 222 УК РФ) и приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал экс-чиновника заплатить штраф в пятикратном размере от суммы взятки, то есть 475 млн руб., и запретил ему занимать определенные должности на госслужбе в течение 12 лет после освобождения. До уплаты штрафа сохраняется арест средств на счетах Виталия Кушнарева в банках и многомиллионное имущество, в числе которого квартира в Ростове-на-Дону, жилые помещения в Москве, земельные участки в Морозовске, мотоцикл Harley-Davidson, автомобили Toyota Land Cruiser и Audi и т.д.

По версии следствия, в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал от директора ООО «Т-Транс» Николая Селезнева 95 млн руб. за беспрепятственный прием работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории региона, а также их своевременную оплату.

Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области с заявлением о готовящемся преступлении и далее действовал под контролем оперативников. Виталий Кушнарев был задержан 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 млн руб. Позднее при обыске дома у бывшего министра нашли пистолет марки Colt и патроны к нему. Оружие и боеприпасы хранились без соответствующего разрешения.

В суде Виталий Кушнарев согласился с обвинением в незаконном хранении оружия. По словам подсудимого, осенью 2024 года он нашел сверток с пистолетом и патронами в Аксайском районе, где проводились работы по берегоукреплению. Как рассказал экс-чиновник, находку он принес домой, а сдать в полицию не успел из-за срочной командировки в Москву.

Вину в коррупционном преступлении господин Кушнарев не признал. По словам защиты бывшего замгубернатора, деньги, которые он требовал от господина Селезнева, предназначались для финансовой поддержки футбольного клуба «Ростов» и фонда, занимающегося поддержкой участников специальной военной операции. В прениях адвокаты Виталия Кушнарева просили суд переквалифицировать эпизод с получением денег на статью о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

На заседании суда господин Кушнарев заявил, что «ошибся», согласившись получить деньги наличными, а не по официальным каналам. «Поддерживаю линию своей защиты и признаю вину в превышении полномочий, но не в получении взятки. Деньги, которые передали, должны были потратить на развитие региона»,— сказал во время прений сторон экс-чиновник.

Однако суд посчитал вину Виталия Кушнарева доказанной и не нашел оснований для изменения квалификации его деяний.

Защитники осужденного после оглашения приговора сказали журналистам, что решение об обжаловании они будут принимать после ознакомления с полным судебным актом. «Мы считаем, что действия Кушнарева не совсем правильно квалифицированы. Искусственно завышен объем обвинения»,— отметил адвокат Артур Мелоян. В то же время защитники отметили, что на оправдательный приговор они не рассчитывали и на него «не работали».

Константин Соловьев, Кристина Федичкина