В Ростове-на-Дону не смогли определить подрядчика для ремонта ливневой канализации

Аукцион по определению подрядчика для ремонта ливневой канализации в Ростове-на-Дону признан несостоявшимся. Информация об этом размещена на портале Госзакупок.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Причиной отказа в проведении конкурса стало недостаточное количество участников – всего была подана одна заявка. Согласно условиям, подрядчик по контракту должен был реконструировать канализацию, построить два комплекса очистки поверхностного стока и две насосные станции для его перекачки. Заказчиком выступал департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения донской столицы.

Стоимость работ оценили в 10,8 млрд руб. Источниками финансирования должны стать городские и областные бюджеты.

Константин Соловьев