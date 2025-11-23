Судья из Ростова заявил, что имитировал передачу взятки Елене Золотаревой

Бывший глава Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко выступил с показаниями в суде по делу о коррупции в судебной системе Ростовской области. На допросе он заявил, что не передавал взятку председателю Ростовского облсуда Елене Золотаревой, а лишь инсценировал это действие, чтобы выяснить, ведется ли за ней слежка. Об этом сообщает «Ъ».

По версии следствия, Георгий Бондаренко 13 октября 2022 года передал председателю областного суда Елене Золотаревой 400 тыс. руб. в интересах жителя Волгодонска Мгера Оганнисяна. Тот был приговорен к исправительным работам за то, что выстрелил из карабина в охранника бара. Близкие Мгера Оганнисяна опасались, что Ростовский облсуд ужесточит ему наказание, и через Георгия Бондаренко передали взятку госпоже Золотаревой. В итоге решение в интересах Мгера Оганнисяна было утверждено апелляционной инстанцией.

Георгий Бондаренко, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), заявил в суде, что летом 2022 года заподозрил, что за Еленой Золотаревой ведется слежка, и предложил ей инсценировать передачу взятки. Судьи рассчитывали, что сотрудники правоохранительных органов попытаются задержать их с поличным и тем самым выдадут себя, а Елена Золотарева докажет свою непричастность к незаконным действиям.

Однако сотрудники правоохранительных органов не стали в тот день проводить задержание. Видео из кабинета председателя облсуда вошло в уголовное дело ростовских судей.

Дело о коррупции в судебной системе Ростовской области слушается в Первомайском райсуде Краснодара. На скамье подсудимых находятся бывшие председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, ее заместитель Татьяна Юрова, глава Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко и начальник регионального управления судебного департамента Андрей Рощевский. Пятый фигурант, предприниматель Альберт Романов, отправился в зону СВО.

Мария Иванова