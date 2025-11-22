На Дону объем средств на банковских счетах и вкладах жителей вырос на 14,2%

По состоянию на 1 октября 2025 года жители Ростовской области хранили на счетах и вкладах более 1,2 трлн руб. Это на 14,2% превышает показатель годом ранее. Информация об этом размещена на сайте регионального Отделения Банка России.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным регулятора, с начала 2025 года ставки по депозитам снижаются вслед за ключевой ставкой Банка России. Так, десять крупнейших в стране кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, с первой декады января до третьей декады сентября 2025 года снизили ставки более чем на 6 п. п., до 15,6% годовых.

По словам управляющего Отделением Банка России по Ростовской области Натальи Леонтьевой, высокий спрос на вклады связан с желанием людей закрепить существующую доходность на будущие периоды в ожидании дальнейшего смягчения денежно кредитной политики.

В то же время в ЦБ отмечают замедление в регионе кредитной активности. Портфель ипотечных жилищных кредитов на 1 октября составил около 477 млрд руб., увеличившись за год всего на 0,7%. Для сравнения, в 2024 году на такую же дату годовой прирост составлял 22%. Столь существенное замедление представители регулятора связывают с отменой массовой программы господдержки ипотечного кредитования, пересмотром условий других госпрограмм и высокими рыночными ставками.

Владимир Андреев