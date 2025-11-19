На Ростовской АЭС внедрили в работу новое отечественное оборудование для лабораторных исследований

Оно существенно расширило технические возможности лаборатории охраны окружающей среды.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

Ростовская АЭС в рамках импортозамещения перешла на новое отечественное оборудование для производства дистиллированной и бидистиллированной воды, необходимой для лабораторных исследований отдела охраны окружающей среды (ОООС).

Современный аппарат имеет высокую производительность - около 3-х литров в час и позволяет исключить все примеси, сделав из обычной водопроводной воды практически обессоленную воду.

«Мы делаем более 5 000 различных лабораторных анализов в год, для которых нам нужна химически обессоленная вода. Предыдущий импортный прибор мог производить только дистиллированную воду и уже отслужил свой срок, поэтому было приобретено новое оборудование отечественного производства. Главное его преимущество в том, что оно может производить не только дистиллированную воду, но и бидистиллированную, в которой уже нет не только примесей солей, но и ионов металлов. Таким образом, мы существенно расширили технические возможности лаборатории», - рассказала начальник лаборатории ОООС Юлия Фетисова.

Ежемесячно специалистами лаборатории ОООС проводится полный отбор проб для проведения анализа в 7-ми точках контроля по водоему-охладителю Ростовской АЭС и в 11-ти - по Цимлянскому водохранилищу, вдоль плотины. Пробы отбираются по 20-ти основным компонентам. Для проведения исследований лаборатории ОООС необходимо порядка 120 литров бидистиллированной воды в месяц.

«Лаборатория охраны окружающей среды проводит инструментальный контроль качества воды по гидрохимическим показателям водоема-охладителя и Цимлянского водохранилища вдоль плотины водоема-охладителя. Новое оборудование позволит выполнять лабораторные исследования более углубленно. Эта работа направлена на повышение надежности и безопасности атомной станции», - подчеркнул главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Сегодня лаборатория ОООС оснащена все необходимым оборудованием, аттестованными методиками и всеми необходимыми для контроля приборами. Полученные на Ростовской АЭС данные исследований передаются в надзорные органы, в т.ч. в Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Данные проверяются и размещаются на ресурсе ведомства в открытом доступе.