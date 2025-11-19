Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На АЗС Ростовской области могут ввести паспортный контроль

Прокуратура Ростовской выступила с предложением установить паспортный контроль при покупке топлива. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В документе сообщается что, ограничения планируют ввести на автозаправочных станциях (АЗС) с круглосуточной работой. Для контроля автовладельцам будет необходимо предоставить водительское удостоверение или паспорт гражданина РФ.

На автоматических АЗС проверку документов планируют проводить дистанционно, за счет средств аудио- и видеосвязи, установленных на АЗС.

Предложение прокуратуры рассмотрено и принято решение о разработке соответствующего нормативного правового акта.

Наталья Белоштейн

