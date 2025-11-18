Ростовская область закупит около 1 тысячи белорусских автобусов

В ближайшие три-четыре года Ростовская область закупит для муниципалитетов порядка 1 тыс. автобусов белорусского завода МАЗ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Также обсуждается закупка в следующем году 30 электробусов и семи зарядных станций для Ростова-на-Дону. «В перспективе рассматриваем и создание в регионе совместного предприятия по их производству и обслуживанию»,— отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, его слова приводятся в сообщении.

В Мясниковском районе Ростовской области до конца года будет открыт мультибрендовый дилерский центр «МАЗ Юг». Предполагается, что наличие сервиса, склада запасных частей и подготовленного штата станет важным фактором для крупных муниципальных закупок.

Кристина Федичкина