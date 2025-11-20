«Магнит» построит в Ростовской области распределительный центр за 7 млрд рублей

Ретейлер «Магнит» введет в эксплуатацию новый распределительный центр в Ростовской области в июле 2026 года, инвестировав в проект около 7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Строительство объекта ведется в Ленинском сельском поселении Аксайского муниципального района по модели build-to-rent, его площадь составит почти 47 тыс. кв. м. Планируется, что центр будет включать мультитемпературные складские помещения, собственное автотранспортное предприятие и топливозаправочную станцию. Мощности рассчитаны на обработку в среднем 800 т продукции и одновременное обслуживание 125 грузовых автомобилей в сутки.

Центр будет снабжать товарами до 1,2 тыс. магазинов различных форматов в регионе с учетом планируемых открытий. Продукцию в новый центр будут поставлять 645 поставщиков, большинство из которых — местные производители. Кроме того, запуск объекта позволит создать более 1,5 тысячи рабочих мест.

В настоящее время розничная сеть «Магнит» в Ростовской области составляет более 1,4 тыс. магазинов различных форматов. В регионе уже работают два распределительных центра ритейлера — в Батайске и Шахтах.

Константин Соловьев