В 2024 году траты на кибербезопасность на Дону достигли 1,8 млрд рублей

В 2024 году расходы крупных и средних организаций и госсектора на кибербезопасность в Ростовской области увеличились на 90% и достигли 1,8 млрд руб. Об этом сообщили аналитики аудиторско-консалтинговой сети сети FinExpertiza на основе данных Росстата.

Максимальный рост в этой сфере зафиксировали в Псковской области (+331,5%, до 236,7 млн руб.), Архангельской области (+247,1%, до 411,9 млн руб.) и Приморском крае (+177,1%, до 1,2 млрд руб.). Снижение, наоборот, отметили в Республике Алтай (-69,5% до 18,5 млн руб.), Северной Осетии (51,1%, до 43,2 млн руб.) и Хакасия (48,9%, до 57,5 млн руб.).

В целом по России за указанный период компании и госучреждения потратили на продукты и услуги в области кибербезопасности 209 млрд руб. Это на 21% больше, чем годом ранее.

Мария Хоперская