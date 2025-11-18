ВТБ: Золото останется защитным активом в 2025 году

В числе защитных активов до конца года останется золото: оно выигрывает от покупок центральных банков. Об этом сообщает ВТБ со ссылкой на собственных экспертов по инвестициям.



Также эксперты отмечают, что до конца 2025 года потенциал роста сохраняется не только у облигаций, но и у российского фондового рынка. По их данным, индекс МосБиржи к концу 2026 года может достичь 3660 пунктов, что соответствует росту около 44%. Основной фокус направлен на удержание доли в внутренне ориентированных акциях и добавлении акции экспортеров, например, цветной металлургии.

«Рубль сейчас несколько переукреплен, поэтому логично иметь долю квазивалютных бумаг — прежде всего замещенных облигаций Минфина. Этот рынок, несмотря на молодость, стал одним из самых ликвидных»,— подчеркнул управляющий директор ВТБ Мои Инвестиции Максим Перлин, его слова приводятся в сообщении компании.