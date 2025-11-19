Госэкспертиза оценила ущерб при исполнении оборонзаказа «10-ГПЗ» в 2 млрд рублей

Государственная финансовая экспертиза по уголовным делам в отношении руководства ООО «10-ГПЗ» («Десятый подшипниковый завод») в Ростове-на-Дону установила, что сумма ущерба при выполнении гособоронзаказа предприятием составила 2,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оперативниками установлено, что собственники предприятия, в числе которых бывший заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов, руководители завода, а также начальник военного представительства Министерства обороны РФ Андрей Сухомлин поставляли продукцию по гособоронзаказу по ценам, завышенным в 3-8 раз.

Договоры на поставку подшипниковой продукции на общую сумму 1,5 млрд руб. в ходе выполнения государственного оборонного заказа ООО «10-ГПЗ» заключило с госзаказчиком в 2020-2021 годах.

«В результате экспертизы установлена сумма ущерба, которая составила 2.2 млрд рублей. На основании материалов УФСБ России по Ростовской области ГВСУ СК России возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК России «Мошенничество» и ч.2 ст.292 УК России «Служебный подлог»»,— говорится в сообщении ведомства.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «10-ГПЗ» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 28 апреля 2020 года. Генеральным директором компании является Александр Дьяченко. Основной вид деятельности — производство шариковых и роликовых подшипников. Уставный капитал составляет 5 млн руб.

Ранее в отношении фигурантов были возбуждены уголовные дела по ст.159 УК России «Мошенничество», а в отношении руководителя военного представительства по ч.5 ст.290 УК России «Получение взятки». Тогда ущерб оценивали в 1 млрд руб.

Как стало известно «Ъ-Ростов» из собственного источника в правоохранительных органах сейчас в СИЗО находятся бывший заместитель руководителя Росстандарта и один из собственников предприятия Роман Волков. Под домашний арест заключены генеральный директор ООО «10 ГПЗ» Александр Дьяченко, собственник Людмила Кулешова, заместители генерального директора по финансам и экономике ООО «10 ГПЗ» Феликс Захарцев и Николай Борисов. Трое из них заключили досудебное соглашение со следствием.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что суд признал сотрудника ПАО «Лукойл» Дмитрия Горохова виновным в попытке передать сотруднику регионального управления ФСБ 10 млн руб. По версии следствия, осужденный действовал в интересах руководителей подшипникового завода ООО «10-ГПЗ», которые хотели добиться прекращения проверки предприятия правоохранителями. Дмитрию Горохову назначено десять лет шесть месяцев колонии строгого режима и штраф 70 млн руб.

Наталья Белоштейн