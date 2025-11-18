Главные новости за 18 ноября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Бывшему замгубернатора Петербурга Владимиру Лавленцеву предъявили обвинения в особо крупной растрате и злоупотреблении полномочиями. Следствие утверждает, что экс-чиновник создал организованную группу для хищения средств из бюджета, выделенного на проектирование трассы М-12 «Москва — Казань». В 2020 году Владимр Лавленцев возглавил АО «Стройтрансгаз», через которую организовал вывод более 2,5 млрд рублей через подконтрольные компании по фиктивным договорам займа.

Смольный утвердил план по оснащению всех станций метрополитена системой биометрической оплаты проезда. Согласно «дорожной карте», полноценный запуск технологии на всей сети подземки запланирован на начало 2026 года. Уже сейчас система проходит масштабные испытания на четырех ключевых станциях: «Площадь Восстания», «Гостиный двор», «Новочеркасская» и «Приморская».

СКР расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод) после инцидента с выбросами в акваторию реки Охты. По версии следствия, в октябре 2025 года неустановленные лица допустили загрязнение водного объекта на территории Красногвардейского района Петербурга, что повлекло гибель рыбы. Предварительно, СКР связывает случившееся с аварией на участке Выборгского коллектора, которая произошла 20 октября у дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту и вызвала просадку грунта.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» на Балтийском заводе в Петербург. Новое судно станет шестым серийным судном в проекте 22220. В своем выступлении глава государства подчеркнул, что имя «Сталинград» присвоено ледоколу в знак памяти о мужестве защитников города и переломном сражении Второй мировой войны.

Экс-председатель Союза композиторов Петербурга Григорий Корчмар скончался на 78-м году жизни. О причинах смерти не сообщается. В карьере музыканта был Оркестр старинной и современной музыки, ансамбль «Солисты Санкт-Петербурга» и педагогический университет имени Герцена, где с 2009 года он был профессором кафедры музыкального воспитания и образования. С 2006 по 2022 год господин Корчмар организовывал проведение фестиваля «Петербургская музыкальная весна».

Суд 3 декабря рассмотрит жалобу Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) на решение о возврате государству ряда объектов недвижимости. Речь идет о зданиях Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) общей площадью 46,4 тыс. кв. м. Ранее арбитражный суд удовлетворил соответствующий иск Генпрокуратуры РФ и отстранил от должности ректора СПбГУП Александра Запесоцкого. Подробнее о позиции господина Запесоцкого — в материале «Ректор объяснился, не отходя от кассы».

Сезон электросамокатов в Петербурге официально завершен из-за погодных условий. Как подсчитали в комтрансе, в сезоне 2025 года на электросамокатах в Петербурге было совершено 40,5 млн поездок общей протяженностью 81,8 млн км. Кикшеринговые компании принесут в этом году в городской бюджет 37 млн рублей. О новых правилах пользования электросамокатами в Петербурге в завершившемся сезоне — в материале «Ъ Северо-Запад» «Эл, не прокачу!».

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга 4 декабря рассмотрит административное дело по ст. 20.3 ч.1 КоАП РФ (публичная демонстрация символики экстремистской организации) в отношении председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова. К публикации политика в годовщину смерти Алексея Навального было приложено фото последнего, которое, как сообщила «Ъ Северо-Запад» руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева, и послужило основанием для протокола.

Терминал «Порт Фавор» (Port Favor) в Усть-Луге планирует отправить на экспорт первую партию сухих удобрений в июле 2026 года. Об этом заявил директор терминала Игорь Липинский в рамках выставки «Транспорт России» в Москве. Инфраструктура терминала готова на 80%. Комплекс сможет переваливать до 14 млн тонн минеральных удобрений и аммиака в год. Емкость складов составит 510 тыс. тонн с возможностью хранения 14 марок грузов.

Власти Санкт-Петербурга обещают построить не менее 10 новых станций метрополитена и реконструировать 12 действующих до конца 2030 года. Речь идет о строительстве участков «коричневой» линии от «Юго-Западной» до «Путиловской» и далее до «Суворовской», а также продлении «зеленой» ветки от «Беговой» в сторону «Каменки». Сроки сдачи «Кудрово» на «оранжевой» линии и завершение строительства до «Морского фасада» сдвинуты, а продолжение «красной» линии до аэропорта «Пулково» наоборот может быть завершено досрочно.

На стройплощадке на Большой Разночинной улице в Санкт-Петербурге произошло обрушение. По данным источника «Ъ Северо-Запад», ЧП произошло из-за нарушения техники безопасности в процессе заливки бетонной плиты, пострадали трое рабочих. Cудя по приведенному городской прокуратурой фото, речь идет о возводимом холдингом AAG ЖК «Avant».

Депутат ЗакСа Петербурга от «Справедливой России» Михаил Амосов сможет баллотироваться на выборах в региональный парламент, заявил председатель горизбиркома Максим Мейксин. Ограничение на участие в выборах после того, как человек был подвергнут административному наказанию за демонстрацию экстремистской символики, действует в течение года. Штраф за публикацию фото Алексея Навального депутату вынесли 11 сентября, а голосование пройдет 20 сентября 2026 года.