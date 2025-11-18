Депутат Амосов сможет избираться в ЗакС несмотря на штраф за экстремистскую символику

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Справедливой России» Михаил Амосов, оштрафованный по административному делу в сентябре, сможет баллотироваться на предстоящих выборах в региональный парламент. Об этом заявил председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин на заседании Экспертного клуба Петербурга 18 ноября, пишет «Петербургский дневник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как пояснил господин Мейксин, ограничение на участие в выборах после того, как человек был подвергнут административному наказанию по ст. 20.3 КоАП РФ (демонстрация экстремистской символики) действует в течение года.

Штраф в 1,5 тыс. рублей за публикацию фото Алексея Навального депутату вынесли 11 сентября текущего года, а Единый день голосования состоится 20 сентября 2026 года. Сам господин Амосов подтвердил намерение участвовать в выборах.

Сегодня «Ъ Северо-Запад» писал, что протокол за публикацию фотографий Алексея Навального составили на лидера «Яблока» Николая Рыбакова. Ранее за это нарушение привлекли депутата ЗакСа Петербурга от фракции «Яблоко» Ольгу Штанникову, правого активиста Савву Федосеева и руководителя фракции КПРФ в Заксобрании Ленобласти Ивана Апостолевского.

Артемий Чулков