Бывшему вице-губернатору Петербурга предъявили обвинения в растрате средств на М-12

Бывшему заместителю губернатора Петербурга Владимиру Лавленцеву предъявили обвинения в особо крупной растрате и злоупотреблении полномочиями, сообщает ТАСС. Следствие утверждает, что экс-чиновник создал организованную группу для хищения средств из бюджета, выделенного на проектирование скоростной трассы М-12 «Москва — Казань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

После ухода из Смольного господин Лавленцев в 2020 году возглавил АО «Стройтрансгаз», через которую организовал вывод более 2,5 млрд рублей через подконтрольные компании по фиктивным договорам займа. Общая сумма ущерба оценивается в 2,5 млрд рублей, контракт на проектирование дороги составлял свыше 53 млрд рублей.

Помимо Лавленцева, обвиняемыми по делу проходят еще три человека: экс-замгендиректор «Стройтрансгаза» Игорь Шипицын, директор «Горки инжиринг» Сергей Проворов и экс-глава «Горкапстроя» Денис Тарасов. Им также инкриминируют растрату и злоупотребление полномочиями. Лавленцев и Шипицын вину не признают, Проворов и Тарасов написали явку с повинной.

Андрей Маркелов