Скончался экс-председатель Союза композиторов Петербурга Григорий Корчмар

Бывший председатель Союза композиторов Петербурга Григорий Корчмар скончался 17 ноября на 78-м году жизни, сообщает пресс-служба организации. О причинах смерти ничего не сообщается. О дате и месте прощания сообщат позднее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-председатель Союза композиторов Санкт-Петербурга Григорий Корчмар

Фото: Союз композиторов Санкт-Петербурга Экс-председатель Союза композиторов Санкт-Петербурга Григорий Корчмар

Фото: Союз композиторов Санкт-Петербурга

Господин Корчмар родился в Калининградской области, в Ленинграде по окончании Музыкальной школы-десятилетки обучался в консерватории по классам композиции и специального фортепиано.

Следом в карьере музыканта был Оркестр старинной и современной музыки, камерный ансамбль «Солисты Санкт-Петербурга» и педагогический университет имени Герцена, где с 2009 года он был профессором кафедры музыкального воспитания и образования.

С 2006 по 2022 год господин Корчмар возглавлял Союз композиторов Петербурга, организовывал проведение фестиваля «Петербургская музыкальная весна». Его сочинения исполняли ведущие площадки мегаполиса.

Андрей Маркелов