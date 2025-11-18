На лидера «Яблока» Николая Рыбакова составили протокол за фото Навального

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга 4 декабря рассмотрит административное дело по ст. 20.3 ч.1 КоАП РФ (публичная демонстрация символики экстремистской организации) в отношении председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова, следует из карточки на сайте инстанции.

В своем посте в годовщину смерти Алексея Навального от 16 февраля 2024 года лидер «Яблока» выразил соболезнования родным и близким оппозиционера. К публикации было приложено фото последнего, которое как сообщила «Ъ Северо-Запад» руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева, и послужило основанием для протокола.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал о других делах, которые подтверждают, что в судебной практике фотографии Алексея Навального считаются экстремистской символикой. Так, аналогичные протоколы составили на депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Яблоко» Ольгу Штанникову, депутата от «Справедливой России» Михаила Амосова, правого активиста Савву Федосеева и руководителя фракции КПРФ в Заксобрании Ленобласти Ивана Апостолевского.

Артемий Чулков