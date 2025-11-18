В Петербурге официально завершился сезон электросамокатов

Из-за погодных условий сезон электросамокатов в Петербурге официально завершен. Об этом 18 ноября сообщили в городском комитете по транспорту.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«В целях обеспечения безопасности было принято решение о блокировке возможности проката электросамокатов кикшеринговыми компаниями по согласованию с комитетом по транспорту»,— уточнили в ведомстве.

Как подсчитали в комтрансе, в сезоне 2025 года на электросамокатах в Петербурге было совершено 40,5 млн поездок общей протяженностью 81,8 млн км. Кикшеринговые компании принесут в этом году в городской бюджет 37 млн рублей. При этом заблокировано было более 900 аккаунтов нарушителей, выписано около 5 тыс. предупреждений и свыше 30 тыс. штрафов.

О новых правилах пользования электросамокатами в Петербурге в завершившемся сезоне — в материале «Ъ Северо-Запад» «Эл, не прокачу!».

Андрей Цедрик