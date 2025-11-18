Трое рабочих пострадали при обрушении на стройке ЖК «Avant» на Большой Разночинной

На стройплощадке на Большой Разночинной улице в Санкт-Петербурге произошло обрушение, сообщили в городской прокуратуре. По данным источника «Ъ Северо-Запад», ЧП произошло из-за нарушения техники безопасности в процессе заливки бетонной плиты, пострадали трое рабочих.

Cудя по приведенному надзорным ведомством фото, речь идет о возводимом холдингом AAG ЖК «Avant». Предварительный осмотр потерпевших показал переломы. Все рабочие в сознании, у одного из них сломаны ноги, уточняет источник.

Прокуратура Петроградского района Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.

Артемий Чулков