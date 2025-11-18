Суд рассмотрит жалобу Федерации профсоюзов на возврат недвижимости в Петербурге

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 3 декабря рассмотрит жалобу Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) на решение о возврате государству ряда объектов недвижимости, сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт Межрегиональной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общероссийского Профсоюза Фото: Сайт Межрегиональной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общероссийского Профсоюза

Речь идет о зданиях Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), включая учебный корпус и общежитие общей площадью 46,4 тыс. кв. м. Ранее арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил соответствующий иск Генпрокуратуры РФ.

Конфликт вокруг университета обострился в сентябре, когда суд в рамках обеспечения иска отстранил от должности ректора СПбГУП Александра Запесоцкого.

Надзорное ведомство аргументировало эту меру тем, что ректор мог организовать акции протеста против изъятия имущества с привлечением студентов и сотрудников вуза. Позже в СМИ появились обвинения в адрес Запесоцкого в нецелевом расходовании десятков миллионов рублей, которые он отверг.

Учредителем негосударственного СПбГУП выступает ФНПР. Ученый совет и профком студентов университета уже обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть отстраненного ректора к управлению вузом.

