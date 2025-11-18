В Петербурге обещают построить 10 и реконструировать 12 станций метро до 2030 года

Власти Санкт-Петербурга планируют ввести не менее 10 новых станций метрополитена и завершить реконструкцию 12 действующих до конца 2030 года. Об этом заявила на заседании парламентской комиссии по имущественным вопросам 18 ноября председатель комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева, пишут «Ведомости Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Метрострой Северной столицы» Фото: Пресс-служба компании «Метрострой Северной столицы»

Речь идет о строительстве участков «коричневой» (Красносельско-Калининской) линии от «Юго-Западной» до «Путиловской» и далее до «Суворовской» со станциями «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная», а также продлении «зеленой» (Невско-Василеостровской) ветки от «Беговой» в сторону «Каменки».

Сроки сдачи станции «Кудрово» на «оранжевой» (Лахтинско-Правобережной) линии сдвинуты с 2030 на 2034 год, а завершение строительства до «Морского фасада» перенесено с 2030 на 2032 год. Станция «Шуваловский проспект» на «фиолетовой» (Фрунзенско-Приморской) ветке запланирована к вводу в 2034 году. При этом продолжение «красной» (Кировско-Выборгской) линии до аэропорта «Пулково» наоборот может быть завершено досрочно.

Реконструкция затронет 12 станций: «Площадь Ленина-1», «Площадь Ленина-2», «Фрунзенскую», «Парк Победы», «Кировский завод», «Петроградскую», «Нарвскую», «Балтийский завод», «Московские ворота», «Электросилу», «Площадь Александра Невского-2» и «Гражданский проспект».

Артемий Чулков