Главные новости за 14 ноября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Власти Санкт-Петербурга планируют продлить действие запрета на трудоустройство иностранных граждан с патентами таксистами и курьерами. Документ появился на странице антикоррупционной экспертизы. Губернатор города Александр Беглов постановляет запретить мигрантам осуществлять деятельность в сфере легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, работать курьерами по доставке различными видами транспорта, по доставке продуктов на дом, запрещается и прочая курьерская деятельность.

Строительство второй очереди аэропорта Пулково начнут в 2027 году. Об этом сообщил глава комитета по инвестициям Петербурга Иван Складчиков. Хотя дату начала работ неоднократно меняли, собеседники «Ъ Северо-Запад» предполагают, что теперь даты окончательные. Проект планировки территории собираются утвердить в 2026 году после внесения изменений в правила землепользования и застройки, которое запланировано на декабрь текущего года. Объем инвестиций во вторую очередь достигнет 130 млрд рублей.

Очередной миграционный рейд прошел во Всеволожском районе Ленобласти. На этот раз полицейские применили дроны, чтобы вычислить незаконно живущих в России иностранных граждан. За день правоохранители проверили 140 адресов, в том числе пять предприятий. Рейд начали проводить с территории угольного завода. Там нашли двух нелегалов, которые показали поддельные патенты, уверяя в их подлинности. В дальнейшем их выдворят из РФ. Всего полиция проверила 307 человек, из которых 58 — иностранцы.

В связи с ухудшением погоды в Петербурге все предприятия, подведомственные городскому комитету по благоустройству, перешли к усиленному режиму работы. Первый снег в городе метеостанция зафиксировала около 6 утра. Его наблюдали в Пушкине и в Курортном районе. Никаких последствий за собой явление не принесло — снежинки быстро растаяли. Тем не менее, было решено принять ряд необходимых мер для обеспечения безопасности. Позднее глава Гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что Петербург накроет мокрым снегом вечером 14 ноября.

Вице-губернатор Петербурга Сергей Кропачев заявил, что авария в системе водоснабжения на Светлановской площади 8 ноября случилась из-за ошибки рабочих. «Инцидент был связан с работой сторонней организации, которая выполняла работы по горизонтально направленному бурению и допустила существенную ошибку: пробила трубу водоснабжения и трубу водоотведения»,— сказал он. Вице-губернатор добавил, что после прорыва из трубы начала поступать вода, грунт стал вымываться и проникать в систему водоотведения.

Петербургский суд признал 41-летнего уроженца Новосибирской области Константина Яковлева виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Он присвоил себе 170 млн рублей по схеме финансовой пирамиды, сообщили в городской прокуратуре. Бизнесмен заключал с потерпевшими фиктивные договоры заема и инвестирования от имени ООО «Ресторатор» (переименовано в дальнейшем в ООО «Синдикат») и ООО «Кокос Групп» (ООО «Агролабс») и обещал вкладчикам выплату высоких процентов (от 24% до 60% годовых). Потерпевшими по делу числятся 93 человека.

Российский автобренд Solaris начинает продажи автомобилей через цифровую платформу ВТБ Авто. Это первый для марки опыт организации полноценных онлайн-продаж. Инициатива реализуется в рамках стратегии «АГР Холдинга» по внедрению современных цифровых инструментов и созданию новых, более удобных форматов взаимодействия с клиентами. Теперь весь процесс покупки автомобиля — от выбора модели до получения ключей — переведен в цифровой формат и не требует визита в дилерский центр.

В Петербурге разработали законопроект, кардинально меняющий систему оплаты труда губернатора Александра Беглова. Документ, представленный в Смольном, сейчас проходит стадию антикоррупционной экспертизы. Поправки к городскому закону предусматривают отмену всех действующих надбавок, включая доплаты за доступ к государственной тайне и особые условия службы. Вместо них вводится новая структура доходов, состоящая из ежемесячного вознаграждения и регулярных поощрений. Ключевым изменением станет передача президенту РФ права определять размер зарплаты главы города.

Силовики задержали бывшего министра сельского хозяйства Новгородской области Виктора Витвицкого по делу о получении взяток в особо крупном размере, сообщили в СК России. По версии следствия, в период с 2020 по 2025 год подозреваемый получил от предпринимателей более 6,5 млн рублей. Бизнесмены передавали министру деньги взамен на получение «фермерских» субсидий, поддержку в вопросах взаимодействия с государственными, муниципальными и надзорными органами. Сейчас решается вопрос об избрании Витвицкому меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Волхове Ленинградской области проводятся ремонтно-восстановительные работы на городских водоочистных сооружениях. Их проводят специалисты АО «Корпорация "МИТ"». До завершения работ в городе приостановлено холодное водоснабжение, сообщили в пресс-службе областной администрации. Закончить работы и возобновить подачу воды горожанам планируется до конца этого дня. При необходимости подвоза воды можно обратиться в единую диспетчерскую службу Леноблводоканала, отметили в региональном правительстве.

Мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга» обновили. Теперь водители смогут отследить, где будет дешевле припарковаться, сообщили в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками». Зоны окрашены в цвета, соответствующие степени загрузки участков улиц и ценам за парковку. В такой системе красным подсвечены зоны, где час стоянки обойдется в 360 рублей, зеленым — где в 100 рублей. Чтобы отслеживать участки, пользователи должны обновить приложение до последней версии.

Государственный Эрмитаж обновил стартовую страницу мобильной версии сайта музея и представил новый фирменный шрифт. Запустил масштабное обновление цифрового облика музея генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Как отметили разработчики, в последний раз сайт обновлялся в 2014 году, и необходимо было сделать дизайн актуальнее. В Эрмитаже также заявили, что работали над тем, чтобы снизить вес сайта, и тот начал загружаться быстрее на телефонах. При этом все «тяжелые» части там оставили — в том числе виртуальный музей.