Синоптик Колесов пообещал петербуржцам «погодный сюрприз» вечером 14 ноября
Главный синоптик Санкт-Петербурга, глава Гидрометцентра Александр Колесов пообещал жителям города погодный сюрприз вечером 14 ноября. По словам специалиста, буквально через несколько часов мегаполис накроет мокрым снегом.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
«Пойдет снег, мокрый снег, правда будет он теперь зарядами. Пока такой характер погоды и сохранится»,— отметил господин Колесов.
Ждать нового циклона, который пройдет по северу, стоит только в воскресенье. Он принесет в Петербург сильный западный ветер, который будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Из-за неустойчивой погоды уровень воды в Невев ближайшие дни может подняться до одного метра.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в связи с ухудшением погоды в мегаполисе все предприятия, подведомственные городскому комитету по благоустройству, перешли к усиленному режиму работы.