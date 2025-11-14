Синоптик Колесов пообещал петербуржцам «погодный сюрприз» вечером 14 ноября

Главный синоптик Санкт-Петербурга, глава Гидрометцентра Александр Колесов пообещал жителям города погодный сюрприз вечером 14 ноября. По словам специалиста, буквально через несколько часов мегаполис накроет мокрым снегом.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Пойдет снег, мокрый снег, правда будет он теперь зарядами. Пока такой характер погоды и сохранится»,— отметил господин Колесов.

Ждать нового циклона, который пройдет по северу, стоит только в воскресенье. Он принесет в Петербург сильный западный ветер, который будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Из-за неустойчивой погоды уровень воды в Невев ближайшие дни может подняться до одного метра.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в связи с ухудшением погоды в мегаполисе все предприятия, подведомственные городскому комитету по благоустройству, перешли к усиленному режиму работы.

Андрей Маркелов