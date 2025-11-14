Кропачев: Авария на Светлановской площади случилась из-за ошибки рабочих

Вице-губернатор Петербурга Сергей Кропачев во время прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» заявил, что авария в системе водоснабжения на Светлановской площади случилась из-за ошибки рабочих.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Инцидент был связан с работой сторонней организации, которая выполняла работы по горизонтально направленному бурению и допустила существенную ошибку: пробила трубу водоснабжения и трубу водоотведения»,— сказал господин Кропачев.

Вице-губернатор добавил, что после того как из трубы водоснабжения начала поступать вода, грунт начал вымываться и поступать в систему водоотведения. Последнюю пришлось чистить от грунта и кусков асфальта, на что потребовалось много времени.

Авария на Светлановской площади случилась вечером 8 ноября, на месте происшествия образовался провал. На ремонт потребовалось пять дней. Сейчас Смольный планирует подать иск о возмещении компенсаций к организации. Кроме водоснабжения они также повредили светофорный узел.

Андрей Маркелов