Бренд Solaris начал продажи машин через цифровую платформу ВТБ Авто

Российский автобренд Solaris начинает продажи автомобилей через цифровую платформу ВТБ Авто. Это первый для марки опыт организации полноценных онлайн-продаж. Инициатива реализуется в рамках стратегии «АГР Холдинга» по внедрению современных цифровых инструментов и созданию новых, более удобных форматов взаимодействия с клиентами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба завода АГР Фото: Пресс-служба завода АГР

Теперь весь процесс покупки автомобиля — от выбора модели до получения ключей — переведен в цифровой формат и не требует визита в дилерский центр. На витрине ВТБ Авто доступны модели Solaris HC, KRS и KRX, которые можно приобрести как за наличный расчет, так и в кредит, в том числе по субсидированной программе «Еще выгоднее и комфортнее».

Получить автомобиль можно в одном из специальных пунктов выдачи, которые уже открыты в ряде крупных городов, включая Москву и Петербург. Для покупателей из регионов предусмотрена возможность доставки по всей России. Все автомобили поставляются с полным пакетом документов, география пунктов выдачи будет расширяться.

Андрей Маркелов