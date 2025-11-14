Эрмитаж обновил стартовую страницу своего сайта и представил новый шрифт

Государственный Эрмитаж обновил стартовую страницу мобильной версии сайта музея и представил новый фирменный шрифт. Запустил масштабное обновление цифрового облика музея генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

«Дизайн и структура были кардинально пересмотрены с учетом анализа пользовательского поведения и современных тенденций в web-дизайне. На обновленной странице новое шрифтовое семейство Эрмитажа — Hermitage Type Family»,— сообщили в пресс-службе музея. Новый шрифт Эрмитажу подарила группа компаний «Мантера», разработкой занималась студия дизайна «ТайпТайп». «Одним из ориентиров стал логотип Эрмитажа, однако дизайнеры старались не повторять формы буквально, а сделать мягкое взаимодействие, которое будет считываться интуитивно»,— заключили в Эрмитаже.

«Сегодня объявляем о новом шрифте и его использовании "в электронных штучках". То, что называется в гаджетах, а по-русски "в штучках". Чтобы в телефоне было красиво»,— пояснил господин Пиотровский.

Как отметила руководитель отдела «Эрмитаж-медиа» Екатерина Шарова, последнее обновление сайта было в 2014 году, и необходимо было сделать дизайн актуальнее. «Сайт был сложный, потому что музей сам сложный и энциклопедический. Мы хотим сделать этот сложный сайт чуть проще. Его посещает в год более 4 млн человек. И 75% посетителей заходят на него со смартфонов, поэтому мы говорим сейчас про мобильную версию сайта»,— рассказала она. При этом, по словам госпожи Шаровой, переход на новую версию должен быть плавным, чтобы петербуржцы и гости города не подумали, что это мошеннический ресурс, ведь он выглядит непривычно.

В Эрмитаже также заявили, что они работали над тем, чтобы снизить вес сайта, и тот начал загружаться быстрее на телефонах. При этом все «тяжелые» части там оставили — в том числе виртуальный музей.

