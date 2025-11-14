Проекту расширения Пулково выбрали новое время старта

Строительство второй очереди аэропорта Пулково начнут в 2027 году. Об этом сообщил глава комитета по инвестициям Петербурга Иван Складчиков. Хотя дату начала работ неоднократно меняли, собеседники «Ъ Северо-Запад» предполагают, что теперь даты окончательные.

Фото: t.me / pulkovo_led Проект второй очереди реализуют в три этапа, причем сроки его выполнения зависят от роста пассажиропотока

Проект планировки территории, как рассказали в комитете по инвестициям Смольного, собираются утвердить в 2026 году после внесения изменений в правила землепользования и застройки, которое запланировано на декабрь текущего года. После чего в 2027 году ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) начнет строительство. Объем инвестиций во вторую очередь достигнет 130 млрд рублей.

Проект второй очереди реализуют в три этапа, причем сроки его выполнения зависят от роста пассажиропотока аэропорта. Первый этап начался, когда он превысил отметку в 15,4 млн пассажиров в год. Второй этап хотят завершить к 2031 году, он предусматривает создание инфраструктуры для международных рейсов при достижении показателя в 7 млн пассажиров. Третий этап включает строительство нового терминала при дальнейшем увеличении трафика, с завершением работ в 2041 году.

При этом проект обсуждают еще с 2021 года. Тогда в июне Смольный заключил соглашение с ПАО «ВТБ» о строительстве второй очереди аэропорта Пулково. На тот момент объем инвестиций в проект оценивался более чем в 40 млрд рублей, а ввод нового терминала планировался на конец 2025 или начало 2026 года.

В то же время в начале 2023 года правительство Петербурга, оператор аэропорта ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) и АО «Аэропорт "Пулково"» подписали допсоглашение. Документ предусматривал реконструкцию объектов воздушной гавани для увеличения пропускной способности площадки. А тем же летом ВВСС отменило конкурс на выбор генпроектировщика для проведения проектно-изыскательских работ по объектам фазы «А» второй очереди развития аэропорта стоимостью 511 млн рублей из-за жалоб проектных организаций в ФАС.

Через несколько месяцев после этого председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что работы по строительству второй очереди Пулково должны стартовать до середины 2025 года, но сроки вновь сдвинулись. Окончательной датой начала строительства объекта стал 2027 год. «Ожидаем изменений в проект землепользования и застройки в декабре, после чего будет принят проект планировки территории, и в 2026-м завершится проектирование, а в 2027-м мы предполагаем, что начнется строительство»,— объяснил господин Складчиков.

Опрошенные эксперты сошлись во мнении, что больше задерживать начало работ не будут. Тем более что пассажиропоток аэропорта уже восстановился после коронавируса. Как добавил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, строительство, вероятнее всего, займет два года.

Стефания Барченкова