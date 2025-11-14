Экс-министра сельского хозяйства Новгородской области задержали по делу о взятках

Силовики задержали бывшего министра сельского хозяйства Новгородской области Виктора Витвицкого по делу о получении взяток в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр сельского хозяйства Новгородской области Виктор Витвицкий на допросе в Следственном комитете.

Фото: пресс-служба следственного комитета России Бывший министр сельского хозяйства Новгородской области Виктор Витвицкий на допросе в Следственном комитете.

Фото: пресс-служба следственного комитета России

По версии следствия, в период с 2020 по 2025 год подозреваемый получил от предпринимателей более 6,5 млн рублей. Бизнесмены передавали министру деньги взамен на получение «фермерских» субсидий, поддержку в вопросах взаимодействия с государственными, муниципальными и надзорными органами.

Сейчас решается вопрос об избрании Витвицкому меры пресечения в виде заключения под стражу. Новый губернатор Новгородской области Александр Дронов уже заявил, что власти региона оказывают следствию всестороннюю поддержку.

Андрей Маркелов