Полиция с помощью дронов искала мигрантов в Ленобласти

Миграционный рейд прошел во Всеволожском районе Ленинградской области. На этот раз полицейские применили дроны, чтобы вычислить незаконно живущих в России иностранных граждан.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ, за день правоохранители проверили 140 адресов, в том числе пять предприятий. Рейд начали проводить с территории угольного завода. Там нашли двух нелегалов, которые показали поддельные патенты, уверяя в их подлинности. В дальнейшем их выдворят из России.

Всего полиция проверила 307 человек, из которых 58 — иностранцы. К ответственности за нарушение режима пребывания в России привлекли десять мигрантов, их доставили в отделы полиции.

Внимание уделили и соблюдению ПДД. Проверке подверглись 167 машин.

Татьяна Титаева