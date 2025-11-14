Основателя финансовой пирамиды осудили в Петербурге за мошенничество на 170 млн

Петербургский суд признал 41-летнего уроженца Новосибирской области Константина Яковлева виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Он присвоил себе 170 млн рублей по схеме финансовой пирамиды, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Яковлев проходил в качестве фигуранта по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В 2017 году он придумал схему хищения денежных средств граждан, принцип преступления был основан на финансовой пирамиде.

Уроженец Новосибирской области заключал с потерпевшими фиктивные договоры заема и инвестирования от имени ООО «Ресторатор» (переименовано в дальнейшем в ООО «Синдикат») и ООО «Кокос Групп» (ООО «Агролабс»). Константин Яковлев обещал вкладчикам выплату высоких процентов (от 24% до 60% годовых). Тем самым ввел клиентов в заблуждение.

Потерпевшими по делу числятся 93 человека, сумма ущерба составила 170 млн рублей. Этими деньгами подсудимый распорядился по своему желанию. Яковлев будет в течение пяти лет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Принадлежащие ему земельные участки обращены в доход государства.

Татьяна Титаева