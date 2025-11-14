Дорожные службы перешли на усиленный режим из-за первого снега в Петербурге

В связи с ухудшением погоды в Петербурге все предприятия, подведомственные городскому комитету по благоустройству, перешли к усиленному режиму работы.

Как сообщили в комблаге, первый снег в Петербурге метеостанция зафиксировала около 06:00 в пятницу, 14 ноября. Специалисты предприятий наблюдали его в Пушкине и в Курортном районе. Никаких последствий за собой явление не принесло — снежинки быстро растаяли. Тем не менее, было решено принять ряд необходимых мер для обеспечения безопасности.

В частности, со вчерашнего дня дорожные и садово-парковые учреждения города работают в усиленном режиме. Накануне глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко поручил провести превентивную обработку автодорог солевыми растворами, чтобы возможные осадки при низкой температуре и ветре не привели к образованию гололедицы.

Сегодня на уборке улиц города задействованы 592 единицы техники. Узкие тротуары, труднодоступные участки, территории у остановок, лотковую зону приводят в порядок 985 дворников.

Ранее «Ъ Северо-Запад» предупреждал, что холодный атмосферный фронт принесет в Петербург 14 ноября мокрый снег и ветер. В субботу синоптики обещают еще более низкую температуру.

Андрей Цедрик