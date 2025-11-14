Петербуржцам подскажут места для выгодной парковки автомобилей

Мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга» обновили. Теперь водители смогут отследить, где будет дешевле припарковаться, сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Зоны окрашены в цвета, соответствующие степени загрузки участков улиц и ценам за парковку. В такой системе красным подсвечены зоны, где час стоянки обойдется в 360 рублей, зеленым — где в 100 рублей.

Чтобы отслеживать участки, пользователи должны обновить приложение до последней версии. Перекрашенные зоны отобразятся при активизированном переключателе «Индикация стоимости».

Татьяна Титаева