Работы на очистных сооружениях вновь оставили без холодной воды жителей Волхова

В Волхове Ленинградской области проводятся ремонтно-восстановительные работы на городских водоочистных сооружениях. Их проводят специалисты АО «Корпорация "МИТ"». До завершения работ в городе приостановлено холодное водоснабжение, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уточняется, что закончить работы и возобновить подачу воды горожанам планируется до конца дня.

При необходимости подвоза воды можно обратиться в единую диспетчерскую службу Леноблводоканала по номеру: 8(812) 409-00-01.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что водоснабжение в городе Волхове было нарушено неделю назад из-за повреждения водопровода.

Подробнее о реконструкции водоочистных сооружений в райцентре — в материале «Чистую воду в Волхове поддержали из центра».

Андрей Цедрик

