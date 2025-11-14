Канализационным проблемам найдена причина

Вице-губернатор Санкт-Петербурга, ответственный за вопросы энергетики и ЖКХ, Сергей Кропачев рассказал о последствиях и причинах аварий в Выборгском районе. О провале на улице Харченко он рассуждал аккуратно, а прорыв на Светлановской площади он основательно обсудил. По его словам, виновной в аварии стала некая компания, проломившая трубы «Водоканала» во время работы. Что касается жалоб жителей на постоянные проблемы с водой — он посоветовал поменьше смывать в канализацию мусор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Сергей Кропачев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Вице-губернатор Сергей Кропачев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отметила ведущая прямой линии Лидия Вельба в начале эфира, вице-губернатора ждали актуальные и острые темы. После нескольких общих фраз о задачах энергетики, начале отопительного сезона и сезона освещения улиц Сергей Кропачев предложил перейти к вопросам: «Про многие другие задачи я уже говорил в предыдущих эфирах, так что повторяться не будем». Это третья прямая линия господина Кропачева за почти два года на должности вице-губернатора.

Первой и, пожалуй, главной темой серии вопросов-ответов стали прорывы и провалы в Выборгском районе. Вопросы на эту тему в комментариях с анонсом прямой линии были самыми «залайканными», следовательно, интересующими.

Провал асфальта трехметровой глубины и площадью в 90 «квадратов» образовался 20 октября на пересечении 1-го Муринского проспекта и улицы Харченко. В »Водоканале» признали факт прорыва старого канализационного коллектора, который требует капитальной реконструкции. Эвакуированные на две недели из ближайшего дома местные жители рассказали, что проблемы с дорожным покрытием из-за проблем с коллектором у них длятся давно. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Комитет по природопользованию и «Водоканал» назвали место провала на Харченко «территорией потенциально высокого геологического риска». Отметим, что рядом с местом аварии в будущем может пройти трасса М-7. На фоне неоднократных размывов в районе местные жители и некоторые депутаты рассуждают о том, что строительство трассы на этом месте опасно. В частности из-за того, что ранее в этой локации было два прорыва в перегоне метрополитена.

Тему строительства трассы М-7 в эфире не поднимали, несмотря на вопросы о ней. Что касается прорыва на улице Харченко, Сергей Кропачев отметил, что будет аккуратен в высказываниях.

Он отметил, что сейчас идет расследование силовиков, чтобы установить причины ситуации, а также геологическая экспертиза. «Что могу сказать точно: это нештатная ситуация вследствие движения грунтов. Просадка привела к разлому коллектора, деформации Выборгского коллектора. Его строили в 1970-е годы путем замораживания грунтов в той части. Что еще? Не думаю, что глубина залегания кого-то сильно интересует. Но там примерно 13 метров»,— рассказал вице-губернатор. Позже, уже в ответ на другой вопрос, он добавил, что с июня 2024 года «Водоканал» проектирует дублер Выборгского коллектора через площадь Мужества, а тот участок, где была авария, исследовался в декабре, почти год назад. И еще тогда город отметил, что есть необходимость строительства резервного коллектора, после чего, летом 2025-го, был заключен контракт на его проектирование.

Отдельно у господина Кропачева спросили про аварию на Светлановской площади. Он попросил не смешивать несколько ситуаций в Выборгском районе, потому что они случились по разным причинам.

Авария, в результате которой затопило Светлановскую площадь, произошла вечером 8 ноября, на месте возник большой провал. В «Водоканале» сообщили, что причиной аварии стало повреждение трубы холодного водоснабжения сторонней организацией. Ночью вытекания локализовали, а дома перевели на систему временного водоснабжения. Полностью последствия провала ликвидировали к 13 ноября.

«Это не связано со строительством коллектора, про который мы говорили. Инцидент вызван работой сторонней организации, которая выполняла работы по горизонтально направленному бурению и допустила существенную ошибку. Она пробила трубу водоснабжения и трубу водоотведения. После того как из трубы начала поступать вода, грунт стал вымываться и поступил в систему водоотведения. Мы потратили много времени на восстановление, нам пришлось чистить систему водоотведения от грунта и кусков асфальта»,— посетовал чиновник.

Более того, неназванная компания «умудрилась» повредить светофорный узел, подчеркнул господин Кропачев. По его словам, «Водоканал» готовит иск о возмещении компенсаций, а надзорные органы также проверят законность действий компании на этом участке.

Также он рассказал, что через Светлановскую площадь проходит строительство нового коллектора, но этот факт не был причиной аварии. «Этот коллектор нам в 2019 году было поручено построить из-за подтоплений дорожной сети. Это было связано с большим количеством осадков. В июле-августе 2026 года закончим строительство»,— констатировал господин Кропачев.

При этом, по словам вице-губернатора, «Водоканал» и ЖКС Выборгского района провели анализ засора и обнаружили тряпки, жировые отложения и другие материалы, которые не должны сливаться в канализацию. Следовательно, проблема возникает из-за безответственных пользователей, сбрасывающих в канализацию все что можно, подчеркнул ответственный за энергетику. По его словам, в 2025 год канализацию прочищали шесть раз.

«Из забавных историй: в Музее воды лежит Чебурашка, которого нашли в системе воодотведения. Еще нашли детский матрас. Как он туда попал? Резину от автомобиля находили. Понятно, что она там оказалась не через систему водоотведения дома. Но какие-то умельцы смогли это запихнуть через канализационные люки. Это в том числе влияет на изнашиваемость труб. Надо бережно относиться к системе водоотведения города и смывать туда только водорастворимые вещи»,— отчасти пожурил горожан Сергей Кропачев.

Он поручил коммунальщикам проводить осведомительную работу об использовании канализации.

Полина Пучкова