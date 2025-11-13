Главные новости за 13 ноября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Совладельцы логистической компании C-Shipping запустили регулярную каботажную линию между Петербургом и Калининградом. Пока на маршруте будет работать один контейнеровоз, а основными грузами для перевозки станут товары высокой степени переработки. Эксперты оценивают инвестиции в его запуск по тайм чартеру в не менее 70-100 млн рублей, а срок окупаемости — от 8 до 10 месяцев. Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад».

Правительство Ленобласти выделило дополнительные 145 млн рублей на льготные займы для бизнеса. Средства будут направлены в АНО «МКК Ленинградской области» для увеличения объемов микрофинансирования МСП. Уточняется, что деньги будут выдаваться в рамках льготных программ. В приоритете окажутся те организации, которые создают рабочие места, внедряет новые технологии, развивают производство и оказывают социальные услуги, отметили в областной администрации.

Китайская компания Shanghai Industrial Investment Company (SIIC) вышла из состава владельцев торгово-развлекательного центра «Жемчужная Плаза» на Петергофском шоссе в Петербурге. Сделка по продаже ее доли была совершена через нидерландское юридическое лицо, точные сроки и детали перехода прав не разглашаются. Новым совладельцем объекта стала петербургская компания «Аврора», которая уже около года управляет этим ТРЦ. В ее портфель также входят другие известные торговые комплексы, такие как «Невский Центр» и «Владимирский Пассаж».

Петербургский журналист-расследователь Виктор Смирнов скончался на 46-м году жизни. Печальную новость сообщило издание 47news, где господин Смирнов работал более десяти лет. Коллеги покойного подчеркнули, что Виктор «умел видеть редкое в обыденном», был отзывчивым и старался помогать героям своих публикациях. В профессии он ценил резкость, оперативность и остроту. Подробности и причины смерти Виктора Смирнова не уточняются.

Новым временно исполняющим обязанности директора СПб ГБУ «Мостотрест» назначен Дмитрий Тирон. Он занял должность 11 ноября, сообщили в пресс-службе учреждения. Господин Тирон ранее работал в структурах правительства Санкт-Петербурга, в том числе в комитете по строительству в 2007-2008 и 2010-2012 годах. Позднее он занимал руководящие позиции в коммерческих организациях, а осенью 2012 года был назначен заместителем директора ОАО «МРСК Северо-Запада». До назначения Дмитрия Тирона обязанности директора «Мостотреста» исполнял Дмитрий Приходько.

В Петербурге простились с академиком РАН, почетным профессором СПбГУ Юрием Толстым. Панихида прошла в актовом зале здания Двенадцати коллегий, а отпевание — в университетском храме Святых апостолов Петра и Павла. Похоронили господина Толстого на Никольском кладбище в Александро-Невской лавре. Венки на прощание с академиком прислали президент РФ Владимир Путин и бывший глава государства Дмитрий Медведев. Оба были учениками профессора.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал апелляционную жалобу Федерации независимых профсоюзов России на решение о возвращении в собственность государства нескольких объектов недвижимости ФНПР, включая здания Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), по иску Генпрокуратуры. Информация о принятии жалобы к производству Тринадцатым арбитражным апелляционным судом и дате ее рассмотрения в картотеке арбитражных дел пока не приводится.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения начальнику управления информации и общественных связей регионального ГУ МВД Вячеславу Степченко. Его обвиняют в получение взятки в крупном размере. По версии следствия, господин Степченко, имея доступ к оперативной информации, незаконно предоставлял администратору канала «Конкретно.ру» ежедневные сводки происшествий и видео с камер наблюдения, получая от него взятки на сумму не менее 660 тыс. рублей. Сам фигурант вину признал, пояснив, что «увлекся работой и преступил закон». Суд отправил его под домашний арест до 4 января. Все подробности — в материале «Ъ Северо-Запад».

Компания ООО «Северо-Западная транспортная компания» («СЗТКом») арендовала 1,3 тыс. кв. м в производственно-складском комплексе «Нарт» (ПСК «Нарт») на территории бывшей Софийской овощебазы во Фрунзенском районе Петербурга. Как сообщили в компании Maris, выступившей брокером сделки, собственник провел реновацию склада, выполнил ремонт и восстановил железнодорожную ветку на территории комплекса. Сумма сделки по аренде объекта не уточняется.

Старейшее петербургское предприятие по выпуску декоративного пластика — «Завод слоистых пластиков» (бренд Sloplast), приобретенный в 2024 году холдингом «Р-Инвестиции» бывшего главы концерна «Россиум» Андрея Крюкова и члена совета директоров «Трансфин-М» Ивана Благодатских, начал модернизацию мощностей. В ближайшие два года в реализацию проекта планируется инвестировать около 1,5 млрд рублей, что позволит нарастить объемы выпуска HPL-панелей (бренд Sloplast) в полтора раза — примерно до 4,5 млн кв. м в год.

Крушение военного самолета произошло на территории Республики Карелия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков. Как уточняет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, вечером 13 ноября в Карелии при выполнении планового учебно-тренировочного полета разбился самолет Су-30, члены экипажа погибли. Полет выполнялся без боекомплекта, добавили в ведомстве. В настоящий момент к месту предполагаемого крушения направлены экстренные службы.

Городской суд Санкт-Петербурга отложил на неделю рассмотрение иска прокуратуры о признании книги бывшего депутата городского Заксобрания Бориса Вишневского (признан иноагентом) «Хроники возрожденного Арканара» экстремистским материалом. Заседание перенесли из-за отсутствия в материалах дела документа об образовании одного из экспертов. Психолого-лингвистическое исследование текста выполняли сотрудники Центра профилактики экстремизма РГПУ им. Герцена. Один из них заявил, что имеет допобразование по направлению «судебно-лингвистическая экспертиза», однако подтверждающих документов суду не представил.