Федерация профсоюзов оспорила возврат государству ее недвижимости в Петербурге

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал апелляционную жалобу Федерации независимых профсоюзов России на решение о возвращении в собственность государства нескольких объектов недвижимости ФНПР, включая здания Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), по иску Генпрокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт СПбГУП Фото: Сайт СПбГУП

При этом информация о принятии жалобы к производству Тринадцатым арбитражным апелляционным судом и дате ее рассмотрения в картотеке арбитражных дел пока не приводится.

Напомним, что речь идет о комплексе зданий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 15, и в поселке Ольгино, ул. Хвойная, д. 13-15. Общая площадь недвижимости составляет 54 тыс. кв. м, а рыночная стоимость оценивается в 8 млрд рублей.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что суд установил, что объекты были построены на средства бюджета и всегда принадлежали федеральному имуществу. Руководство профсоюзов и ректор СПбГУП Александр Запесоцкий незаконно завладели этими активами, используя судебные механизмы.

Подробнее о позиции самого господина Запесоцкого — в материале «Ректор объяснился, не отходя от кассы».

Андрей Цедрик