Путин и Медведев прислали венки на прощание с академиком РАН Юрием Толстым

Президент России Владимир Путин и бывший глава государства Дмитрий Медведев прислали венки на прощание с академиком РАН, предподавателем юридического факультета СПбГУ Юрием Толстым, сообщает ТАСС. Оба лидера были учениками профессора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Панихида началась в актовом зале здания Двенадцати коллегий в 11:00. Отпевание пройдет в университетском храме Святых апостолов Петра и Павла. Следом господина Толстого похоронят на Никольском кладбище в Александро-Невской Лавре.

Академик РАН скончался 10 ноября на 99-м году жизни. Он окончил юрфак Ленинградского государственного университета, в 1953-м защитил кандидатскую диссертацию, в 1970-м — докторскую. С 1972-го являлся профессором кафедры гражданского права юридического факультета.

Андрей Маркелов