C-Shipping устроила каботаж

Совладельцы логистической компании C-Shipping запустили регулярную каботажную линию между Петербургом и Калининградом. Пока на маршруте будет работать один контейнеровоз, а основными грузами для перевозки станут товары высокой степени переработки. Эксперты оценивают инвестиции в его запуск по тайм чартеру в не менее 70–100 млн рублей, а срок окупаемости — от 8 до 10 месяцев. В нынешних реалиях сервис будет эффективен только при наличии постоянно действующей транзитной схемы доставки китайских товаров через Петербург, в частности, автомобильных запчастей для автосборочных производств в Калининграде, добавляют аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Контейнеровоз Crystal Vladivostok

Фото: crystalalliance.ru Контейнеровоз Crystal Vladivostok

Фото: crystalalliance.ru

ООО «Балт Галф Шиппинг» (принадлежит совладельцам логистической компании C-Shipping — Алексею Гагаринову и Аркадию Панфилову) запустило еженедельный морской сервис между Петербургом и Калининградом. Первый и пока единственный контейнеровоз Crystal Vladivostok вышел на линию 12 ноября, рассказал в ходе пресс-конференции совладелец сервиса Алексей Гагаринов. Терминалом для захода в Калининграде станет АО «КМТП» (Калининградский морской торговый порт).

В разговоре с «Ъ Северо-Запад» господин Гагаринов уточнил, что основными грузами для перевозки будут товары высокой степени переработки. Говоря о планах развития нового сервиса, он отметил возможность вывода на линию еще одного судна, но не в краткосрочной перспективе.

Проблема заключается в том, что каботажные перевозки подразумевают работу с флотом под российским флагом, но на чартерном рынке соответствующих специализированных контейнеровозов нет. Это заставляет задуматься о разработке и строительстве коммерческого контейнерного флота для работы на калининградском каботажном направлении с учетом особенностей бассейна, пояснил совладелец сервиса.

Crystal Vladivostok, оператором которого выступает «Балт Галф Шиппинг», построен в Китае в 2002 году. Его дедвейт — 5,6 тонны, номинальная вместимость — 501 TEU, а ледовый класс — ICE 1. Под российским флагом контейнеровоз ходит с 2019 года. На конец октября транзит грузов на регулярных линиях (Усть-Луга — Балтийск, Бронка — Калининград, Санкт-Петербург — Балтийск, Санкт-Петербург — Калининград) обеспечивали около 30 судов, включая паромы.

Тем временем участники рынка постепенно наращивают флот на каботажных линиях, соединяющих Петербург и Калининградскую область. Логистическая компания «Пеленг» в июле стала оператором судна «Елена» дедвейтом 4,4 тонны. Также у компании на линии работает собственный флот: контейнеровозы «Мия» и «Алиса».

В ноябре транспортная группа FESCO также добавила второй контейнеровоз на маршрут Петербург — Калининградская область. Наряду с контейнеровозом «ФЕСКО Наварин» вместимостью 707 TEU на линии будет работать однотипное судно «ФЕСКО Новик».

В рамках конференции зампред правительства Калининградской области, министр развития инфраструктуры Александр Рольбинов отметил, что контейнеризация направления Калининград — Петербург с 2022 года выросла на 30% и продолжает увеличиваться. По его данным, за неполные девять месяцев 2025 года морской грузооборот на Калининградском направлении составил почти 4 млн тонн.

Министр связал потенциальный роста объемов контейнерных перевозок с действующими с лета 2022 года ограничениями со стороны Литвы, в частности, с полным запретом автомобильного транзита санкционных грузов между Калининградской областью и основной частью РФ, снижением квот на железнодорожные перевозки по отношению к 2024 году более чем на 30%, а также с открытием новых производств, требующих завоза иностранных комплектующих.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров называет появление нового каботажного сервиса «Балт Галф Шиппинг» весьма логичным, оценивая инвестиции в его запуск по тайм чартеру не менее чем в 70–100 млн рублей, а срок окупаемости — от 8 до 10 месяцев. При наличии же крупного якорного клиента, время на возврат вложений может сократиться до 6–7 месяцев.

Он также добавляет, что конкуренция на линии среди контейнеровозов присутствует, но потенциал роста грузопотока еще не исчерпан и продолжится в 2026 году.

Заведующий кафедрой безопасности РАНХиГС Александр Дмитриев высказывает мнение, что, несмотря на рост объемов контейнерных перевозок на данном направлении, каботажный сервис «Балт Галф Шиппинг» в настоящее время будет эффективен только при наличии постоянно действующей транзитной схемы доставки китайских товаров через Петербург, в частности, автомобильных запасных частей для обеспечения автосборочных производств в Калининграде. В ином случае найти грузоотправителей и загрузить сервис полностью будет довольно проблематично, а судно придется переориентировать на другие направления.

Владимир Колодчук