Дмитрий Тирон назначен временным главой петербургского «Мостотреста»

Новым временно исполняющим обязанности директора ГБУ «Мостотрест» назначен Дмитрий Тирон. Он занял должность 11 ноября, сообщили в пресс-службе учреждения ЗАКС.ру.

Дмитрий Тирон ранее работал в структурах правительства Петербурга, в том числе в комитете по строительству в 2007–2008 и 2010–2012 годах. Позднее он занимал руководящие позиции в коммерческих организациях, а осенью 2012 года был назначен заместителем директора ОАО «МРСК Северо-Запада».

До назначения Тирона обязанности директора ГБУ «Мостотрест» исполнял Дмитрий Приходько, который в настоящее время работает заместителем директора по координации материально-технического снабжения. С осени 2023 года по весну 2025 года учреждение возглавлял Всеслав Воронин.

«Мостотрест», подведомственный комитету по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, отвечает за обслуживание, содержание и ремонт городских мостов, включая обеспечение их разводки.

Артемий Чулков

