Транспортная компания арендовала 1,3 тыс. кв. м на бывшей Софийской овощебазе

Компания ООО «Северо-Западная транспортная компания» («СЗТКом») арендовала 1,3 тыс. кв. м в производственно-складском комплексе «Нарт» (ПСК «Нарт») во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом сообщила компания Maris, выступившая брокером сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«СЗТКом» работает на рынке грузоперевозок с 2006 года, осуществляя в том числе железнодорожные перевозки. Компания имеет партнерские связи в городах Сибири и Дальнего Востока, а также в Москве, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Основной офис и склад оператора находятся в Петербурге. По данным Rusprofile, выручка компании в 2024 году составила 233 млн рублей, а прибыль — 1,1 млн рублей.

Клиент обратился к брокеру с запросом на аренду складских площадей, оснащенных железнодорожной веткой. В качестве подходящего варианта предложили помещения на территории бывшей Софийской овощебазы, находившейся в процессе переезда. Собственник провел реновацию склада, выполнил ремонт и восстановил железнодорожную ветку на территории комплекса, рассказали в Maris.

В 2024 году Софийская овощебаза переместилась из бывшего крупнейшего агропарка СЗФО ПСК «Нарт» площадью 90 тыс. кв. м в «Агропарк Нарт» в Петро-Славянке, и изначальную локацию стали предлагать в аренду. В дальнейшем в ПСК «Нарт» планируют построить корпуса формата light industrial.

Артемий Чулков