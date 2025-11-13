Военный самолет Су-30 потерпел крушение в Прионежском районе Карелии, экипаж погиб

Крушение военного самолета произошло на территории Республики Карелия. Об этом в своем Telegram-канале сообщили губернатор региона Артур Парфенчиков.

«Получил информацию о падении военного самолета в Прионежском районе. Направил экстренные службы Карелии к месту предполагаемого крушения»,— написал господин Парфенчиков.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, в Карелии разбился самолет Су-30, члены экипажа погибли.

«Сегодня около 19:00 мск в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб»,— цитирует информагентство заявление ведомства.

Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

